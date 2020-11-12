Водитель без страховки сбил пешехода-нарушителя в Кемерове

Кемерово, 12 ноября. Водитель автомобиля ВАЗ-2107 сбил пешехода на проспекте Шахтеров в Кемерове.

Мужчина, находившийся за рулем отечественного автомобиля, не имел полиса страхования ОСАГО, а потому не мог управлять транспортным средством, сообщает портал А42.ru со ссылкой на источник в областной ГИБДД.

К тому же, как стало известно, машина 34-летнего водителя не была зарегистрирована в установленном законом порядке. По информации ГИБДД, сбитый пешеход также был нарушителем ПДД, поскольку переходил дорогу в неустановленном месте, хоть и в зоне видимости водителя ВАЗ.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.