Медведев оценил важность производства вакцины от коронавируса

Москва, 12 ноября. Урегулировать отношения между главной структурой и производителями вакцины от коронавируса является вопросом национальной безопасности.

Заявление поступило от заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Три отечественные вакцины от коронавируса проходят клинические испытания с участием добровольцев в России.

Первую создали в НИЦ им. Гамалеи. Вторую разработали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор". Третья появилась в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН.