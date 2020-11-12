Большинство россиян готовы поменять работу ради более высокой зарплаты

Москва, 12 ноября. Свыше половины россиян готовы сменить место работы и перейти в конкурирующую компанию ради более высокой зарплаты, следует из опроса сервиса «Работа в России».

Согласно исследованию, 55% респондентов допускают уход к конкурентам, если им будет предложен более высокий оклад. При этом для 15% определяющим фактором в смене работы является карьерный рост. Другие 15% опрошенных убеждены, что переходить к конкурентам некорректно, а 19% заявили, что отказались бы от подобного предложения.

Специалисты портала «Работа в России», который расположен на сайте Роструда, проводили опрос в октябре 2020 года. В исследовании приняли участие более 52 тысяч человек со всех регионов РФ.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob ранее представил результаты исследования, согласно которому почти половина российских мужчин готовы взять декретный отпуск вместо женщины.