Психиатр дал советы, как безболезненно провести самоизоляцию

Москва, 12 ноября. Советами, как пережить длительный период самоизоляции в условиях пандемии коронавируса, поделилась врач-психиатр Наталья Треушникова.

Человеку на самоизоляции необходимо реже пользоваться интернетом. Заболевшим предписано соблюдать покой и придерживаться постельного режима. Такие условия следует выполнять, пока физическое состояние человека не станет более или менее удовлетворительным, передает ТАСС.

При длительной самоизоляции у людей могут возникать нарушения сна, раздражительность и тревожность. В этом случае рекомендуется обратиться к специалисту, поскольку самостоятельно решить такую проблему не получится.