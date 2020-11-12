«Коммунист России» Малинкович объяснил, почему Сталин не посадил Троцкого

В ноябре 1927 года Льва Троцкого исключили из партии большевиков. Это стало началом конца его политической карьеры в СССР — спустя год, в январе 1929-го, главного соперника Иосифа Сталина в борьбе за власть в Советском Союзе вышлют из страны на пароходе «Ильич». Чтобы узнать, почему судьба главного архитектора Великой октябрьской революции сложилась именно таким образом, ФАН взял интервью у одного из политических наследников деятелей тех лет — первого секретаря Санкт-Петербургского отделения партии «Коммунисты России» Сергея Малинковича.

«У нас в партии мнения о Сталине, Троцком и об их взаимоотношениях очень разнятся, — признался эксперт. — Политически мы, конечно, в этом конфликте на стороне Сталина, но что касается тех мер, которые он применял к своим противникам, то тут все не так однозначно».

Первый секретарь подчеркнул, что заслуги Троцкого времен Великой октябрьской революции ни один серьезный историк отрицать не станет. Кроме того, после нее последовала Гражданская война, во время которой он тоже был «на коне», защищая молодую страну, в том числе от иностранных интервентов.

«Ведь это именно Троцкий создал и возглавил Красную армию! — напомнил собеседник ФАН. — И благодаря ей у нас не отобрали ни Архангельск, ни Дальний Восток. Но после смерти Владимира Ленина между его соратниками началась борьба за то, кто встанет у руля государства — и так вышло, что победил Сталин. Они с Троцким разошлись в видении того, как должна развиваться страна и партия — у последнего даже была возможность смириться и признать свои ошибки, но делать он этого не захотел и ушел в оппозицию».

По словам Малинковича, «концепция» генерального секретаря ВКП (б) была куда жизнеспособнее той, что предлагал его политический оппонент, — именно поэтому его поддержала и партия, и государственный аппарат.

«Впоследствии Сталин, конечно, мог добиться и ареста Троцкого, и его заключения в ГУЛАГ, — заметил эксперт. — Почему он этого не сделал? Во-первых, все-таки авторитет одного из вождей революции был крайне велик в стране: большевики помнили, что именно с ним они победили в Гражданской войне. Возможно, они и не были согласны с его идеями, но при этом понимали, что Троцкий был ближайшим соратником Ленина».

Первый секретарь подчеркнул, что советское общество просто не приняло бы слишком крутых мер в отношении такого человека — и Сталин это прекрасно понимал. Кроме того, продолжил собеседник ФАН, глава государства и сам испытывал уважение к нему: слова «Успехом октябрьского вооруженного восстания партия обязана прежде всего товарищу Троцкому» были публично произнесены именно генсеком.

«Опальному политику позволили вывезти его архив и даже дали денег в дорогу! — поведал о щедротах советского вождя собеседник ФАН. — Так что, я думаю, Сталин здесь проявил и осторожность, поскольку еще не мог подвергать такую крупную фигуру репрессиям, и человечность, решив с миром отпустить человека. Однако он даже не предполагал, какую тот развернет активность за рубежом! Вы же знаете, Троцкий основал Четвертый интернационал, который со временем, к 1940 году приобретет угрожающий для власти Сталина размах. Он пытался победить его политическими методами, но это ни к чему не привело, и вот именно тогда, когда во всем мире уже начала бушевать новая большая война, глава СССР (с целью не допустить раскола коммунистического движения) отдает приказ о физическом устранении Троцкого».

По словам Малинковича, трагедия этого великого человека, настоящего патриота своей страны, который, не щадя себя, сражался за нее на полях Гражданской войны, состояла в том, что после изгнания сама логика событий заставила его сотрудничать с иностранными разведками и «буржуями».

«Троцкого можно понять: ему не за что было зацепиться, он должен был выживать и обеспечивать жизнеспособность своего Четвертого интернационала, — заметил эксперт. — Союзников ему выбирать не приходилось — работал с тем, что было».

Первый секретарь заявил, что скорбит о том, что отношения между двумя великими революционными деятелями — Троцким и Сталиным — сложились именно таким печальным образом.