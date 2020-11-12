Вдовец Людмилы Гурченко рассказал о ее режиссерском опыте

Москва, 12 ноября. Сергей Сенин, овдовевший после смерти легендарной артистки Людмилы Гурченко, рассказал о том, как звезда СССР спасла съемки «Пестрых сумерек».

Народная артистка СССР Людмила Гурченко являлась не только талантливой актрисой, эстрадной певицей и писательницей — портфолио покойной звезды, которой сегодня исполнилось бы 85-лет, также содержит опыт режиссерской работы.

Вдовец народной артистки СССР в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал, что Людмила Марковна никогда не хотела быть режиссером, однако однажды ей все же пришлось возглавить съемки ленты «Пестрые музыканты».

«Тогда на съемках «Пестрых сумерек» ушел режиссер, который должен был снимать. Его заменил очень талантливый оператор Дмитрий Коробкин. А Люся, по стечению обстоятельств, просто вынуждена была помогать ему в работе».

Вклад Гурченко в создание ленты оказался настолько неоценимым, что ее имя отразили среди режиссеров фильма, где компанию ей составил тот самый «талантливый оператор».