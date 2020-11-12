Школы и техникумы в городах Прикамья переводят на дистанционное обучение

Пермь, 12 ноября. Школьников и студентов техникумов в пяти крупных городах Пермского края переводят на дистанционный формат обучения.

Решение принял оперштаб по борьбе с распространением коронавируса, говорится на сайте правительства края. Вводимые ограничения будут действовать в Перми, Кунгуре, Березниках, Соликамске и Чайковском с 16 ноября в течение 28 дней.

«Обучение школьников 5-11 классов, учащихся техникумов и колледжей, а также все дополнительное образование детей переводится в дистанционный режим. Рекомендации будут даны и вузам», — отметили в пресс-службе ведомства.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, решение было принято исходя из наиболее интенсивного роста заболеваемости именно в этих городах. Глава региона подчеркнул, что во время такого формата обучения школьники должны оставаться дома, а не гулять по торговым центрам. Несовершеннолетние не смогут посещать ТЦ без сопровождения родителей (за исключением продуктовых отделов).