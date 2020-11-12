Гогуадзе пожелал Зеленскому вылечить не только коронавирус, но и голову

Санкт-Петербург, 12 ноября. Проректор БГТУ «Военмех» Марат Гогуадзе резко отреагировал на поздравление президента Украины Владимира Зеленского США с Днем ветерана. По мнению Гогуадзе, такие поздравления — очередная попытка переписать историю, найти новых героев и забыть подлинных защитников Украины.

«Господину Зеленскому хотелось бы порекомендовать изучить свою родную историю, историю нашей общей страны. Украинцы героически сражались в рядах Красной армии в годы Великой Отечественной войны. А на попытки главы Украины угодить США стыдно смотреть. Он ведет себя не как президент государства, а как скоморох, а иногда и вовсе — как политическая эскортница. Желаю ему здоровья, надеюсь ему вылечат не только коронавирусную инфекцию, но и голову», — заявил он на пресс-конференции медиацентра «Патриот».

Напомним, Владимир Зеленский в своем Facebook поздравил американцев с Днем ветеранов и рассказал об «общих победах» США и Украины. Зеленский отметил, что украинские американцы с честью и достоинством служили в рядах Вооруженных сил США. Зеленский записал в украинцы рожденного в Чехословакии в семье русинов Майкла Странка.

«Одним из великих американских героев был сержант Майкл Странк, морской пехотинец США, чья команда установила легендарный флаг на черных песках Иводзимы», — пишет Зеленский.

По мнению президента Зеленского, украинские американские ветераны трепетно хранят украинскую культуру и боевой дух казачества.