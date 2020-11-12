Развод Федосеевой-Шукшиной и Алибасова может приобрести уголовный окрас

Бракоразводный процесс музыканта, продюсера Бари Алибасова и российской актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной приобрел новый поворот, скандал разгорелся вокруг имущества артистки — элитной недвижимости в Новой Москве. Как отметила адвокат Юлия Вербицкая-Линник, разбирательство может выйти за рамки гражданского судопроизводства и переквалифицироваться в уголовное дело.

Изначально скандальная квартира принадлежала Федосеевой-Шукшиной, но потом она подарила ее мужу, Бари Алибасову, а тот позднее переписал жилплощадь на своего помощника Сергея Моцаря. По мнению адвоката Вербицкой-Линник, последняя сделка была фиктивной.

«Мы ожидали такого поворота событий и считаем, что расчеты, представленные в суде, которые якобы были произведены между Алибасовым и Моцарем за квартиру, являются фальсифицированными. Все действия, которые были направлены в сторону Лидии Николаевны и названы «заботой», нужны были лишь для захвата ее имущества», — говорит правозащитница.

Лидия Федосеева-Шукшина решила восстановить права собственности на квартиру. Троицкий районный суд столицы 12 октября постановил вернуть артистке подаренную Алибасову жилплощадь.

«Когда была проведена сделка дарения, Лидия Николаевна проходила лечение и чувствовала себя недостаточно хорошо для того, чтобы разбираться в бумагах и адекватно оценить ситуацию», — объясняет адвокат.

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин в свою очередь озвучил позицию продюсера. По его мнению, Лидия Федосеева-Шукшина была в здравом уме и трезвой памяти и отдавала отчет своим действиям. А называть музыканта мошенником просто неприемлемо.

«Лидия Николаевна прекрасно понимала, что подписывала именно договор дарения и дарила именно квартиру. Скорее всего, в дальнейшем под влиянием родственников она приняла решение вернуть подаренную недвижимость обратно. Так не делается. Бари Каримович будет дальше отстаивать свои права на квартиру», — сказал Горжанкин.

В свою очередь Юлия Вербицкая-Линник обозначила свою готовность обратиться в Следственный комитет для дальнейшего разбирательства, так как полагает, что в этом деле может присутствовать уголовная составляющая.