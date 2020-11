Американские СМИ заклеймили сенатора Джонсон за отказ поздравить Байдена

Сенатор Рон Джонсон, республиканец из Висконсина, отказался поздравлять Джо Байдена с «победой» на выборах, за что стал объектом нападок со стороны американской прессы.

Из всех возможных сценариев выборы в США пошли по наиболее худшему, поскольку ни один из кандидатов в главы государства – республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден – не хочет признавать себя проигравшим. Своего апогея противостояние может достичь 14 декабря, когда должно состояться окончательное голосование Коллегии из 538 выборщиков.

Кроме того, Дональд Трамп настроен крайне серьезно – его команда заявила о готовности доказывать свою правоту в суде. Республиканцы считают, что победу у них украли нечестным и странном во всех отношениях подсчетом голосов, пришедших по почте (всего пришло до 95 млн бюллетеней). О том, что результаты предварительного подсчета заведомо завышены, первым заявил адвокат нынешнего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани. На своей странице в Twitter он указал, что медиа, которые уже присвоили победу Байдену – это Fake News, работающие на Демократическую партию.

Сам Байден сказал журналистам о своем отношении к обвинениям со стороны команды Трампа. По словам демократа, его не интересует тот факт, что действующий президент не признает выборы легитимными, поскольку он уже считает себя законным хозяином Белого дома.

В свою очередь американская пресса, уже начала подвергать нападкам политиков, отказавшихся поздравлять Джо Байдена. Так, под давление со стороны СМИ попал сенатор Рон Джонсон. На вопрос журналиста о том, передал ли он поздравления Джо Байдену, тот ответил: «нет, его не с чем поздравлять».

Reporter: "Senator, have you congratulated Vice President Biden yet?"



Sen. Ron Johnson: "No."



Reporter: "Why not?"



Johnson: "Nothing to congratulate him about." pic.twitter.com/Is7APE2frx