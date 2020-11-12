Американские СМИ заклеймили сенатора Джонсон за отказ поздравить Байдена

Сенатор Рон Джонсон, республиканец из Висконсина, отказался поздравлять Джо Байдена с «победой» на выборах, за что стал объектом нападок со стороны американской прессы.

Из всех возможных сценариев выборы в США пошли по наиболее худшему, поскольку ни один из кандидатов в главы государства – республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден – не хочет признавать себя проигравшим. Своего апогея противостояние может достичь 14 декабря, когда должно состояться окончательное голосование Коллегии из 538 выборщиков.

Кроме того, Дональд Трамп настроен крайне серьезно – его команда заявила о готовности доказывать свою правоту в суде. Республиканцы считают, что победу у них украли нечестным и странном во всех отношениях подсчетом голосов, пришедших по почте (всего пришло до 95 млн бюллетеней). О том, что результаты предварительного подсчета заведомо завышены, первым заявил адвокат нынешнего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани. На своей странице в Twitter он указал, что медиа, которые уже присвоили победу Байдену – это Fake News, работающие на Демократическую партию.

Сам Байден сказал журналистам о своем отношении к обвинениям со стороны команды Трампа. По словам демократа, его не интересует тот факт, что действующий президент не признает выборы легитимными, поскольку он уже считает себя законным хозяином Белого дома.

«Позиция Трампа не имеет никакого значения. Мы уже начинаем переход. Мы находимся в самом разгаре», — сказал Байден.

В свою очередь американская пресса, уже начала подвергать нападкам политиков, отказавшихся поздравлять Джо Байдена. Так, под давление со стороны СМИ попал сенатор Рон Джонсон. На вопрос журналиста о том, передал ли он поздравления Джо Байдену, тот ответил: «нет, его не с чем поздравлять».

Reporter: "Senator, have you congratulated Vice President Biden yet?"



Sen. Ron Johnson: "No."



Reporter: "Why not?"



Johnson: "Nothing to congratulate him about." pic.twitter.com/Is7APE2frx — The Hill (@thehill) November 10, 2020

«Награда за самый недобросовестный отказ признать победу Байдена достается Рону Джонсону. Для того, кто много говорил о мирной передаче власти между президентами, сенатор Рон Джонсон сделал меньше, чем ничего, чтобы помочь в мирном переходе между администрациями Трампа и Байдена», — пишет американское издание Talking Points Memo.

«В Сенате Соединенных Штатов все еще есть несколько рациональных республиканцев. Но Рон Джонсон не один из них. Рон Джонсон более лоялен к Дональду Трампу, чем демократия», — заявляет издание Madison.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что Госдеп США не будет передавать Байдену поздравления от иностранных лидеров.