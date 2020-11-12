Психолог объяснил важность гробов со стеклянными крышками

Москва, 12 ноября. Гробы со стеклянными крышками позволят семьям традиционно проститься с близкими, которые умерли от коронавируса, считает психолог Илья Шабшин.

Нормальное прощание с умершими необходимо, чтобы не возникло психологических последствий, объяснил РИАМО Шабшин. Одним из таких осложнений является тяжелая депрессия. Момент прощания особый, поскольку у близких появляется возможность увидеть человека в последний раз, пережить потерю и двигаться дальше.

Ранее ГБУ «Ритуал» ввело услугу, позволяющую хоронить умерших от коронавируса в закрытых гробах с крышками из стекла. Такие гробы полностью герметичны.