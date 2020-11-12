В Госдуме объяснили, почему россиянам легко уклониться от армии

Санкт-Петербург, 12 ноября. На пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» первый заместитель председателя комитета обороны Александр Шерин рассказал, как в России молодые люди избегают армии и почему необходима пропаганда службы.

«У нас в стране существует огромное количество отсрочек от службы в армии. Сегодня только ленивый не может уклониться», — заявил он.

Политик отметил, что у чиновников и власть имущих людей тоже есть сыновья, которые не хотят служить.

«Они будут принимать законы и вносить в них поправки, чтобы их чада тоже уклонялись от службы в армии. Молодые люди будут учиться вечно в институтах, в аспирантуре, будут защищать диссертации, получать научные степени. В общем, они будут делать что угодно, чтобы парня не призвали», — сообщил Шерин.

По его мнению, именно поэтому российская армия — «рабоче-крестьянская».

«Туда идут те ребята, которые зачастую не могут от нее уклониться, не могут учиться в институтах, у которых нет влиятельных родителей. Может быть, среди них появляются те, кто имеет скрытые психические отклонения, потому что каждый день у кого-то сносит башню. У человека может происходить что-то в голове, он берет оружие и просто идет убивать людей. Точно такие же люди, к сожалению, приходят и в армию. Очень сложно бывает их вычислить», — объяснил депутат.

Эксперт подчеркнул: чтобы в армию приходили самые адекватные, должна быть ежедневная пропаганда.

«Парень должен видеть, сколько государство делает для его родителей, для его семьи, он должен каждый день слышать в школе о почетной миссии своего Отечества, чтобы начать стремиться быть полезным государству и бояться сделать что-то плохое. У нас сегодня этого в стране нет. К сожалению, в ближайшее время не будет, потому что есть стереотип: плохая учеба в институте — дорога в армию», — констатировал Шерин.

По словам политика, данная позиция губительна для нашей страны.