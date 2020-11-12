Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Категория
  /  Обновлено: 

Ученые развеяли миф об эффективности периодического голодания

Ученые развеяли миф об эффективности периодического голодания

Вашингтон, 12 ноября. Ограничение приема пищи по времени менее эффективно для похудения, нежели снижение количества потребляемых калорий, выяснили в Университете Джонса Хопкинса.

Специалисты провели эксперимент с участием 400 добровольцев с лишним весом, диабетом и преддиабетическим состоянием. Их разделили на две подгруппы. Одни получали 80% суточного рациона до 13:00, а другие могли есть на протяжении всего дня. Люди из разных групп худели практически с одинаковой эффективностью. Контроль за калориями оказался важнее при похудении. Интервальное голодание в последнее время набирает популярность. Однако еще ни одно исследование не подтвердило эффективность такой диеты.

Новости партнеров