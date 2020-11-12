Ученые развеяли миф об эффективности периодического голодания

Вашингтон, 12 ноября. Ограничение приема пищи по времени менее эффективно для похудения, нежели снижение количества потребляемых калорий, выяснили в Университете Джонса Хопкинса.

Специалисты провели эксперимент с участием 400 добровольцев с лишним весом, диабетом и преддиабетическим состоянием. Их разделили на две подгруппы. Одни получали 80% суточного рациона до 13:00, а другие могли есть на протяжении всего дня. Люди из разных групп худели практически с одинаковой эффективностью. Контроль за калориями оказался важнее при похудении. Интервальное голодание в последнее время набирает популярность. Однако еще ни одно исследование не подтвердило эффективность такой диеты.