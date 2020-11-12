Филиппинский тайфун «Вамко» унес жизни шести человек

Манила, 12 ноября. Тропический шторм «Вамко» обрушился на центральный филиппинский остров Лусон, на котором расположена столица, город Манила.

Результатом мощного урагана стала смерть шести человек, десять пропали без вести. Об этом информирует телеканал CNN Philippines со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Представители службы по ликвидации последствий стихийных бедствий отметили, что более 196 тысяч человек были эвакуированы из своих жилищ. Специалисты проводят оценку ущерба и проверяют данные о пострадавших в результате шторма.