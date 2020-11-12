Красноярский волонтер рассказал, как больные COVID-19 нарушают самоизоляцию

Красноярск, 12 ноября. Зараженные коронавирусом люди нарушают самоизоляцию, пренебрегая выполнением предписанных требований, рассказала волонтер из Красноярска.

В Красноярске запустили акцию «Довези врача», в рамках которой добровольцы могут помочь медработникам добраться до домов пациентов. Волонтер Ольга Солодилова отметила, что бывают случаи, когда медсестра приезжает для проведения теста на COVID-19, а больного может просто не оказаться дома.

Люди находят разные объяснения такому своему поступку, самыми частыми из которых оказываются поход за хлебом в магазин или аптеку, прогулки или поездка на дачу. Однако одна из зараженных отличилась тем, что регулярно покидает дом, чтобы отвезти детей в кружки, нарушая при этом правила самоизоляции.