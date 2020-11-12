Новый сериал о реальной работе российских следователей покажут на НТВ

Москва, 12 ноября. Премьера нового сериала «Первый отдел» о работе следователей СК РФ состоится на телеканале НТВ вечером 16 ноября. Фильм основан на реальных событиях.

Будни сотрудников — это расследование жестоких и запутанных преступлений часто без единой зацепки, рассказал ФАН и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по взаимодействию со СМИ Ольга Бовт.

Главные роли в сериале исполнили Иван Колесников, Сергей Жарков, Илья Шакунов и Елена Вожакина. От их профессионализма напрямую зависят и судьбы пострадавших, и судьбы тех, кого подозревают в совершении преступлений. Одной из главных целей создания фильма было желание попытка показать зрителям, что действительно стоит за сухими пресс-релизами ведомства о расследовании тех или иных уголовных дел.

Съемки сериала проходили в Петербурге и Ленобласти, в том числе и в здании Главном следственном управлении СК России.