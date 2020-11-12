Шерин призвал к бойкоту азербайджанских товаров за гибель летчиков из РФ

Санкт-Петербург, 12 ноября. Депутат Госдумы от фракции ЛДПР, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин считает, что в России должны изменить отношение к вооруженным инцидентам — когда военнослужащие других государств, находясь с нами не в состоянии войны, безнаказанно сбивают самолеты российских ВКС.

«Надо сделать так, чтобы, когда видели русский танк, самолет или вертолет, все бросали и бежали в сторону, чтобы, не дай бог, в ту сторону не выстрелить. Чтобы военнослужащие других армий понимали — будут большие проблемы, если твой выстрел или ракета пролетит рядом с российским самолетом», — заявил Александр Шерин в эфире медиацентра «Патриот».

Депутат возмущен попустительством должностных лиц, которые оставляют безнаказанными провокации недружественной стороны. И считает уместной в этом случае форму гражданского протеста, чтобы добиться адекватного наказания виновных в убийстве российских летчиков.

«Если страны набираются наглости и смелости сбивать наши летательные аппараты и понимают, что за это ничего не будет, — тогда хотя бы наши граждане своей солидарностью могли бы продемонстрировать свой протест», — отметил Александр Шерин.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне не считает бойкот азербайджанских товаров призывом к межнациональной розни, поскольку ответственность за инцидент несет не народ, а военные и должностные лица этой страны.