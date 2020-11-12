Племянник Аллы Пугачевой начал писать стихи

Москва, 12 ноября. Племянник примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Влад занялся творчеством. Строками его первого стихотворения поделилась с поклонниками супруга Гузель в своем профиле в социальной сети Instagram.

«Люди из прошлой жизни, обращаюсь к вам. Оставайтесь в быте вашем, не кидайте мне Flashback. Я устал от вашей грязи, из «темноты», прорвавшись в свет. P.S. «Выключатель» тоже сломан. Не пытайтесь, шанса нет», — такие строки написал Влад Пугачев.

В середине октября этого года сообщалось, что Пугачева стала бабушкой в пятый раз. Это произошло еще два месяца назад, но событие тщательно скрывалось от СМИ. Племянник знаменитости Владислав стал отцом дочки.

Напомним, блогер Вадим Манукян рассказал ФАН, что племянник певицы Аллы Пугачевой Влад устроил скандал на съемках телешоу. История произошла несколько лет назад, а вспомнил о ней Манукян после того, как Гузель на шоу «Звезды сошлись» заявила, что Алла Пугачева не собирается возвращать своему племяннику сына.