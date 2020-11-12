В России могут дать право регионам переносить начало учебы на месяц

Москва, 12 ноября. Законопроект, который дает право регионам РФ переносить начало учебного года на 1 октября, внесли на рассмотрение в нижнюю палату Госдумы РФ.

Проект закона внес заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Максим Зайцев. В документе предлагается провести эксперимент. Начало учебного года можно перенести на один месяц в образовательных учреждениях, в которых действует очно-заочная форма.

Организации, где проводят обучение в заочной форме, могут переносить начало учебного года не более, чем на три месяца. Перенос в школах с очной формой обучения не предусмотрен. Эксперимент предлагают провести до 31 августа 2023 года.