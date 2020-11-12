Рабочие на вредных производствах не будут платить НДФЛ с компенсаций

Москва, 12 ноября. Государственная дума 11 ноября приняла в третьем чтении изменения Налогового кодекса и повысила НДФЛ для лиц с высоким доходом, но исключила из них положение, облагающее налогом компенсации сотрудникам за работу на вредных производствах и в опасных условиях.

Депутат Сергей Вострецов, внесший эту поправку, в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что ее удалось отстоять благодаря кропотливой работе при поддержке «Единой России» и ее лидера Дмитрия Медведева.

«Мы сумели отстоять основные направления государственной политики, поставленные президентом страны и закрепленные в новой редакции Конституции. Главная задача всех органов государственной власти — это сохранение жизни, здоровья и благосостояния наших граждан. И никакая финансовая целесообразность не должна ухудшать жизнь людей, и без того работающих во вредных условиях труда. Мы подняли налоги для богатых, и на этом не надо останавливаться. Люди ждут от нас социальной справедливости. Хочу отметить работу по этому вопросу партии «Единая Россия», ее председателя Дмитрия Анатольевича Медведева, Общественной палаты и комитета Госдумы по труду и соцполитике».

Ранее ФАН сообщал о том, что Сергей Вострецов внес поправку к закону об изменении Налогового кодекса РФ.