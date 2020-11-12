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Звезда «Сватов» призналась, что ей не хватает денег на жизнь

Звезда «Сватов» призналась, что ей не хватает денег на жизнь

Москва, 12 ноября. Актриса Олеся Железняк, известная многим зрителям по сериалу «Сваты» и фильму «Ландыш серебристый», пожаловалась на безденежье.

Как многие артисты и представители шоу-бизнеса, из-за пандемии Железняк почти лишилась работы. Актриса рассказала, что за восемь месяцев всего два раза съездила на гастроли, хотя раньше проводила на них по полмесяца. В какой-то степени звезде «Сватов» все же повезло — артистка трудится в «Ленкоме», поэтому она получала зарплату, пока театр не работал.

«Это были единственные деньги, на которые мы жили», — рассказала Железняк KP.RU.

Одним из самых трудных испытаний в этот период для актрисы стала выплата ипотеки, поскольку отсрочить взносы по кредиту было нельзя. Кроме того, 46-летняя артистка растит четверых детей.

Однако вскоре актриса должна снова появиться на сцене — Железняк сыграет в спектакле «Под одной крышей» вместе с коллегой по «Сватам» Татьяной Кравченко. Премьерные показы пройдут 16 и 17 ноября.

В «Сватах» Железняк сыграла роль супруги Митяя Ларисы Буханкиной. Поклонники сериала с нетерпением ждут выхода седьмого сезона, съемки которого и так затянулись. Однако из-за пандемии говорить о появлении продолжения на экранах пока не приходится.

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