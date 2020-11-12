Звезда «Сватов» призналась, что ей не хватает денег на жизнь

Москва, 12 ноября. Актриса Олеся Железняк, известная многим зрителям по сериалу «Сваты» и фильму «Ландыш серебристый», пожаловалась на безденежье.

Как многие артисты и представители шоу-бизнеса, из-за пандемии Железняк почти лишилась работы. Актриса рассказала, что за восемь месяцев всего два раза съездила на гастроли, хотя раньше проводила на них по полмесяца. В какой-то степени звезде «Сватов» все же повезло — артистка трудится в «Ленкоме», поэтому она получала зарплату, пока театр не работал.

«Это были единственные деньги, на которые мы жили», — рассказала Железняк KP.RU.

Одним из самых трудных испытаний в этот период для актрисы стала выплата ипотеки, поскольку отсрочить взносы по кредиту было нельзя. Кроме того, 46-летняя артистка растит четверых детей.

Однако вскоре актриса должна снова появиться на сцене — Железняк сыграет в спектакле «Под одной крышей» вместе с коллегой по «Сватам» Татьяной Кравченко. Премьерные показы пройдут 16 и 17 ноября.

В «Сватах» Железняк сыграла роль супруги Митяя Ларисы Буханкиной. Поклонники сериала с нетерпением ждут выхода седьмого сезона, съемки которого и так затянулись. Однако из-за пандемии говорить о появлении продолжения на экранах пока не приходится.