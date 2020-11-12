В СПЧ видят опасность американской цензуры в России 

Санкт-Петербург, 12 ноября. Член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Андрей Бабушкин прокомментировал ограничение действий президента США Дональда Трампа в соцсетях и объяснил, как должна выстраиваться цензура в России.

Напомним, публикации президента США Дональда Трампа не раз подвергались санкциям со стороны администрации соцсетей. 4 июня 2020 года стало известно, что сервис для обмена сообщениями Snapchat временно не будет показывать аккаунт политика в разделе «Интересное». Причиной стали высказывания Трампа о том, что он готов применить силу для подавления протестов в США.

Ранее Twitter пометил некоторые публикации Трампа как содержащие недостоверную информацию. В ответ на это политик пригрозил закрыть соцсеть на территории США. Однако Twitter не прекратил цензурировать посты президента: один из его твитов соцсеть пометила как нарушающий правила «в отношении героизации насилия».

«Мы должны принять законодательство, которое сможет минимизировать цензуру в соцсетях. Нужно установить критерии такой цензуры», — заявил на пресс-конференции медиацентра «Патриот» Андрей Бабушкин.

Политик напомнил, что российская Конституция гласит о полном запрете цензуры.

«Однако полностью без нее обойтись невозможно. Но критерии цензуры должны быть понятны, механизмы цензуры должны быть прозрачны. На основе этой цензуры должен осуществляться общественный контроль. Россия не имеет его на сегодняшний день в данной сфере. Есть только государственный прокурорский контроль», — отметил российский правозащитник.

По мнению общественного политика, Россия должна сделать следующий шаг в вопросе общественного контроля.