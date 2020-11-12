Правозащитники обвинили солдат ВСУ в насилии над девушками в Донбассе

Киев, 12 ноября. Правозащитная организация Amnesty International обвинила военнослужащих украинской армии в насилии над несовершеннолетними в Донбассе.

Правозащитники отметили, что украинские солдаты нередко становились участниками насилия над местными жителями. По их данным, зафиксированы случаи, когда подростки в Донбассе пытались отбить у военнослужащих ВСУ несовершеннолетних девочек, чтобы предотвратить изнасилование.

Организация заявила о как минимум восьми подобных случаях, среди которых покушение на изнасилования, а также непосредственное надругательство над женщинами и девушками, проживающими в Донбассе, передает «Царьград».

Несколько девочек в возрасте от 10 до 13 лет рассказывали, что военные пытались заставить их уехать с ними.