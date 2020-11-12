Пешеходы попали в больницу после ДТП с внедорожником в Южно-Сахалинске

Южно-Сахалинск, 12 ноября. Медики госпитализировали мужчину и женщину, сбитых внедорожником на пешеходном переходе, пишет «Комсомольская Правда».

Авария, едва на закончившаяся смертью двух пешеходов, произошла сегодня утром. Около 10:00 по местному времени на улице Сахалинская водитель за рулем иномарки Land Cruiser совершил наезд на мужчину и женщину, переходивших проезжую часть по «зебре». В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходы получили серьезные травмы.

После аварии пострадавших участников ДТП доставили в местную больницу. На данный момент об их состоянии ничего неизвестно. По факту случившегося организована доследственная проверка.