Депутат Госдумы Шерин: Эрдоган хочет взять реванш за победы Суворова

Санкт-Петербург, 12 ноября. Агрессия Турецкой Республики, военные которой принимали активное участие на стороне Азербайджана в нагорнокарабахском конфликте, распространится на другие территории, которые ранее входили в состав Османской империи, прежде всего на Иран и Украину. Об этом в эфире Медиагруппы «Патриот» заявил депутат Госдумы от фракции ЛДПР, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

«Пройдет несколько месяцев, и вы увидите, что будет с Карабахом. Турция на этом не остановится, и дальше у наших границ на Кавказе будет находиться страна блока НАТО. Она уже сейчас там находится. Понятно, что им нужен полигон для Ирана», — сказал политик.

По его мнению, реализовывать агрессивную политику президенту Турции Реджепу Эрдогану позволяет примирительная политика РФ.

«Почему бы ему этого не делать, если все с ним считаются. Он пришел в Сирию и сказал: «Вот я здесь». Он пришел в Азербайджан вместе с учениями и там остался: «Вот я здесь». Потом он скажет: «Я в Нагорном Карабахе», и он там будет. Потом будет где-то еще. Сегодня политика РФ в отношении Турции напоминает умиротворенную политику СССР в отношении гитлеровской Германии в 1930-х годах. Это придает каждому шагу Эрдогана уверенности в том, что он лидер самой мощной страны в данном регионе и что Россия будет с ним считаться», — отметил Шерин.

Депутат считает, что политика РФ в отношении Турции должна быть пересмотрена.

«Турция является членом НАТО, страна была всегда нашим стратегическим противником. Они никогда не забудут Суворова и того, какую роль сыграла Российская империя в развале Османской империи, какие территории мы освободили и входят сейчас в состав РФ. Основная задача Эрдогана — восстановить влияние бывшей Османской империи, которой сейчас он видит Турцию. Пока его кто-то не остановит, он будет расширять свое влияние. В том числе на Украине и остальных территориях», — добавил политик.

Он уверен, что российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе будет сдерживать агрессию Турции.