Журналисты слили в Сеть фотографии элитного жилья Верки Сердючки

Киев, 12 ноября. Украинские СМИ опубликовали фотографии элитной квартиры Андрея Данилко, выступающего в образе Верки Сердючки.

По данным сетевого издания «Одна минута», артист проживает в самом центре украинской столицы — на Крещатике. Дом, в котором находится жилплощадь Данилко, относится к памятникам архитектуры.

Апартаменты Верки Сердючки, по сути, уникальны. Дело в том, что певец выкупил три квартиры, расположенных друг над другом, и в итоге получил трехуровневые апартаменты.

Всего в элитном жилище Андрея Данилко насчитывается 12 комнат. В апартаментах имеется шесть санузлов и три ванных комнаты. Шикарная квартира оформлена в классическом стиле с элементами роскоши. Оценивается такое жилье примерно в миллион долларов (около 77 миллионов рублей).

Как пишут журналисты, в такой огромной квартире Данилко проживает совсем один. Возможно, именно в отсутствии близкого человека и кроется причина депрессии артиста, на которую он жаловался еще зимой в одном из интервью. Артист рассказывал о загадочной болезни, из-за которой он набрал вес, но точный диагноз называть не стал.