Шаляпин прокомментировал конфликт между Пугачевой и Бузовой

Москва, 12 ноября. Известный российский исполнитель Прохор Шаляпин прокомментировал конфликт между певицей и телеведущей Ольгой Бузовой и примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой, пишет Teleprogramma.pro.

В Instagram-аккаунте Spletnica.tv ранее появилась информация о том, что Пугачева призвала бойкотировать Бузову на «Голубом огоньке» и в других праздничных передачах. Примадонна пояснила, что Новый год — это семейный праздник, и сценическое поведение современной исполнительницы ему не соответствует.

Прохор Шаляпин отреагировал на эту информацию, назвав ее выдумкой. Он пояснил, что в «наше жестокое время, когда каждый артист думает только о себе, Алла Пугачева не допустит такой оплошности, чтобы подарить Ольге Бузовой такой пиар».

«Думаю, вряд ли ей это на руку, в нашем шоу-бизнесе уничтожают сильных конкурентов молча, с улыбкой на лице. А открытый скандал дает плюс и одной, и другой стороне», — добавил Шаляпин.

Собеседник издания назвал Пугачеву умной и прагматичной женщиной, которая не совершит такие необдуманные поступки.

Напомним, представитель певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова ранее прокомментировала ситуацию и назвала ее раздутой.