Алла Пугачева раскрыла секрет успешной жизни

Москва, 12 ноября. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева поделилась с поклонниками секретом успешной жизни.

Заслуженная певица опубликовала новое фото в своем Instagram-аккаунте. На снимке звезда стоит на причале на фоне катеров. Примадонна одета в белые брюки и блузку с глубоким декольте. Образ исполнительница дополнила светлой сумкой и белыми кедами без шнурков.

«Чтобы жить лучше, нужно делать больше. Больше, чем раньше. Больше, чем другие», — написала Пугачева под снимком.

Поклонники певицы восхитились новой фотографией звезды. Кроме того, некоторые поделились своими жизненными принципами.

«Жить и радоваться каждому дню и каждому моменту»; «Великолепная Алла, сногсшибательная», — написали фанаты Пугачевой.

Примадонна нередко делится с подписчиками жизненной мудростью. Например, недавно певица рассказала, как относится к клевете. Пугачева призналась, что публикации в СМИ «не способны омрачить ее радужное настроение».