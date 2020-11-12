Неувязки в закрытии дела Байдена говорят об управлении Украиной из США

Национальная полиция Украины закрыла уголовное производство в отношении кандидата в президенты США Джозефа Байдена, возбужденное по заявлению экс-генпрокурора страны Виктора Шокина. Однако в постановлении украинского МВД содержатся юридические неувязки, которые стали не только новым словом в мировой уголовной практике, но и наглядной иллюстрацией внешнего управления на Украине, отмечает обозреватель ФАН.

Увольнение «по звонку»

Документ главного управления Национальной полиции Украины демонстрирует внутреннюю кухню того, каким образом нужные политические решения натягиваются на унаследованную еще из советских времен систему уголовного права.

В качестве мотивирующей части закрытия уголовного дела против анонимного «гражданина Соединенных Штатов Америки» (фамилия и имя Байдена стыдливо убраны из постановления) указывается «отсутствие состава преступления» со ссылкой на статью 284 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Надо понимать, что статья 284 указывает только формальные основания, а именно — отсутствие состава преступления. Однако конкретные преступные действия, которые вменялись в вину Байдену на Украине, следуют из совсем другой нормы закона, тоже указанной в постановлении, — статьи 343 «Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа».

В этой статье как раз и описаны действия Байдена, ставшие достоянием общественности после того, как записи его телефонных разговоров с тогда еще действующим президентом Украины Петром Порошенко попали в открытый доступ. Содержание записей было понятно всем: Байден открытым текстом требовал от Порошенко уволить генерального прокурора Виктора Шокина, который в то время вел антикоррупционное дело против компании Burisma.

Интерес Байдена к делу Burisma был связан с тем, что в правление этой компании входил его сын Хантер, которого обоснованно подозревали в ряде преступных деяний. Шантаж от Джо Байдена был бесхитростным: он грозился использовать свое влияние вице-президента США, чтобы запретить выдачу Киеву очередного транша кредита МВФ, в котором евромайданные власти остро нуждались.

Напомним, что итогом разговоров Байдена и Порошенко стало увольнение Шокина с поста генпрокурора. Впрочем, тот оказался не из робкого десятка: вскоре после публикации разговоров «гражданина Соединенных Штатов» и президента Украины Шокин обратился в правоохранительные органы с просьбой внести в реестр досудебных расследований «данные о совершении Байденом на территории Украины и за ее пределами преступления в виде вмешательства в деятельность сотрудника правоохранительного органа».

Надо сказать, что в тот раз судебная система Украины это заявление бывшего генпрокурора отработала как положено. Судья Печерского суда Киева Сергей Вовк обязал открыть дело из-за «неправомерного вмешательства» Байдена в деятельность экс-генпрокурора, причем сослался он именно на 343 статью УК Украины.

Так что же написали в своем постановлении следователи Национальной полиции Украины?

Не угрожали убийством? Свободны!

В мотивирующей части постановления полиции о закрытии уголовного дела говорится следующее:

«Если влияние на работника правоохранительных органов осуществляется путем угрозы убийством, насилием и уничтожением или повреждением имущества самого работника правоохранительных органов или в отношении его близких родственников, такие действия подлежат оценке согласно особым частям Уголовного кодекса Украины».

Приведем еще один пассаж из документа:

«В ходе допроса потерпевшего Шокина В.М. было установлено, что его увольнение с поста генерального прокурора Украины произошло по его собственному желанию, о чем он собственноручно написал в заявлении на увольнение».

После этого делается замечательный вывод:

«Таким образом, обязательным признаком криминального правонарушения, предусмотренного статьей 343, является препятствование исполнению служебных обязанностей либо желание добиться принятия незаконного решения. В ходе расследования установлено отсутствие обстоятельств, которые указывали бы на наличие перечисленных признаков преступления».

Итак, по мнению полиции, если генпрокурору независимого государства не угрожали убийством или порчей имущества, не третировали вас лично или ваших близких, то и требовать восстановления справедливости на основании статьи 343 совершенно незачем. Сам уволился, по собственному! А то, что через четыре года он узнал, что это был шантаж в отношении целого государства, — несущественно.

Хотя сам текст уголовной статьи говорит совсем об ином:

«Вмешательством в служебную деятельность работников милиции, прокуратуры и службы безопасности признаются действия, которые характеризуются принуждением — шантаж, угрозы и тому подобное».

Это, собственно, Шокин как раз и утверждал в своем заявлении. На основании чего Печерский суд и принял решение, в котором обязал украинские органы следствия открыть уголовное дело против «гражданина США» Байдена.

Единственным вариантом нормального «закрытия» дела в такой ситуации, разумеется, было бы заявление самого Шокина: так мол и так, погорячился, никакого шантажа не было. Однако экс-генпрокурор такого «подарка» следователям не сделал, в результате чего им пришлось изобретать юридический «самокат».

Внешнее управление

За комментарием о странном поведении украинских правоохранительных органов ФАН обратился к заслуженному юристу Украины Владимиру Олейнику, в прошлом — депутату Верховной рады V, VI и VII созывов. Его ответ подтвердил наши выводы.

«Такое решение следственных органов не просто несправедливо — оно вопиюще безграмотно юридически. Невозможно просто так сказать: «Установлено отсутствие события уголовного правонарушения». Под это всегда подводится соответствующее детальное объяснение», — констатировал Олейник.

По словам эксперта, для доказательства того, что «отсутствие события уголовного преступления» установлено, объяснение полиции должно было быть посвящено факту разговора Порошенко и Байдена. Однако ни об этом разговоре, ни о последующем непрямом шантаже в адрес Шокина, ни о настоящих причинах его увольнения в документе нет ни слова.

Очевидно, следователи, пытаясь закрыть дело против Байдена, прекрасно понимали, что даже имя его нельзя упоминать в тексте, — иначе лживость их конструкции «Шокин сам уволился» тут же стала бы очевидной.

Комментируя такой «прогиб» национальной полиции под кандидата в президенты США, Владимир Олейник констатировал, что это стало обычной для Украины практикой:

«Территория Украины оккупирована — это видно невооруженным взглядом. Киевские власти полностью подконтрольны Вашингтону, их дергают за ниточки, как марионеток в кукольном театре. Почему решение о закупках вакцин озвучивает посол США на Украине? Кто он такой?! Сюда же относится недавний пролет американских конвертопланов над Киевом. За незаконное пересечение границ государства надо выдворять, арестовывать».

По словам Олейника, «казус Шокина» в очередной раз показал, кто на Украине реальный хозяин ситуации.

Скорее всего, торжество справедливости, с наказанием реальных преступников, так и не станет итогом «дела Burisma». Ведь сегодня «гражданин США» чуть ближе к президентскому креслу, чем 1,5 месяца назад, когда писалось постановление национальной полиции. А это значит, что внешнее управление Украиной со стороны Вашингтона будет продолжено. Что ж, «прогиб Киева засчитан».