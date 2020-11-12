Правозащитник рассказал, сколько женщин хотят пройти срочную службу в армии

Санкт-Петербург, 12 ноября. На пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» российский правозащитник, общественный деятель, политик Андрей Бабушкин рассказал о женской военной службе в России.

«Нужны точные исследования, чтобы выяснить, сколько женщин хотели бы служить в армии. Я думаю, что их существенно больше, чем число тех, кто служит на сегодняшний момент», — заявил он.

По мнению эксперта, нужно создать возможность прохождения женщинами военной службы.

«Женщины Израиля служат в обязательном порядке. Я не сторонник того, чтобы каждую красивую девушку ставить под ружье», — высказался политик.

По его словам, 7% хотели бы пройти службу при определенных условиях.

«Я считаю, что эти женщины должны получить такую возможность», — подытожил Бабушкин.

Напомним, в соответствии с пунктом 4 статьи 8 положения о порядке прохождения военной службы, утвержденного указом президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. №1237, граждане женского пола могут быть приняты на военную службу по контракту при наличии вакантных воинских должностей, подлежащих замещению военнослужащими женского пола. Воинские должности определяются министром обороны России.