Украинец на Mercedes застрял на путях между жизнью и смертью

Киев, 12 ноября. Мужчина на Mercedes застрял на железнодорожных путях под Киевом. Водителя спас стрелочник буквально перед самым появлением поезда.

По данным «Российской газеты», ЧП произошло в селе Боярка Черкасской области недалеко от Киева. Водитель иномарки на огромной скорости заехал на железнодорожный переезд, проигнорировав запрещающий сигнал семафора. Через секунду перед капотом опустился шлагбаум.

Украинец оказался в западне. В панике он начал пытаться развернуться, но с учетом габаритов Mercedes сделать это было крайне непросто. А поезд все приближался.

Спасение пришло неожиданно — из будки рядом с переездом выскочил стрелочник. Он поднял шлагбаум и дал машине уехать с путей.

В начале ноября телеканал 360 сообщил о смертельном ДТП с участием поезда и легковушки в ЯНАО. От удара автомобиль улетел в кювет, водитель умер на месте происшествия. В ГИБДД заявили, что трагедии можно было бы избежать, если бы мужчина был внимателен и не поехал на запрещающий сигнал.