Правозащитник предложил три инициативы, чтобы искоренить насилие в армии

Санкт-Петербург, 12 ноября. Молодые люди должны служить в армии, потому что за время службы они приобретают бесценный жизненный опыт, который помогает им в будущем. Об этом в эфире Медиагруппы «Патриот» заявил правозащитник, общественный деятель и политик Андрей Бабушкин. Но чтобы этот опыт не стал причиной глубоких психологических травм, он предлагает несколько инициатив, которые помогли бы, по мнению эксперта, справиться с неуставными отношениями в армии.

«Надо сделать три вещи. Первая: необходимо, чтобы люди, которые служат рядом друг с другом, были психологически совместимы. То есть психолог должен принимать участие в формировании подразделений. Второе: необходимо проводить ежемесячный мониторинг морально-психологического состояния подразделения путем анонимного анкетирования. Оно, как барометр, должно показывать, есть ли скрытые проблемы, невидимые глазу командира. И третье: необходим механизм быстрого изъятия людей, которые являются источником напряженности. Сегодня мы изымаем из части того паренька, который является объектом насилия, а изымать мы должны не его, а того, кто является источником проблем. Вот эти три шага, по моему мнению, похоронят окончательно такое явление, как неуставные отношения», — сказал общественник.

По его словам, в ВС РФ и других смежных с ними ведомствах еще встречаются случаи «давления людей физически более крепких, более спаянных над остальными сослуживцами». Правда, отметил эксперт, о таких отношениях общественность сейчас чаще слышит, что они имеют место не в вооруженных силах МО, а в подразделениях смежных ведомств.