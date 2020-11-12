Знакомая Заворотнюк рассказала, как изменилось лицо онкобольной актрисы

Москва, 12 ноября. Подруга звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк, отважно борющейся с онкологией, рассказала о причинах, по которым она скрывается от камер.

Певица Анна Калашникова, являющаяся подругой Заворотнюк, рассказала, что продолжительная борьба с недугом, разделившим жизнь звезды и ее родных на до и после, отразилась в том числе и на внешности актрисы. Ее слова передает "Собеседник".

"Я знаю, что многие хотят проведать Настю. Но пока это невозможно, — сообщала певица. — Во-первых, Настя еще выглядит не так, как прежде. И из-за этого ей не хочется принимать посетителей".

Второй причиной, по которой Заворотнюк избегает гостей, Калашникова назвала пандемию коронавируса — по словам исполнительницы, не стоит лишний раз подвергать здоровье актрисы опасности. Калашникова добавила, что Заворотнюк уже сейчас не терпится вернуться в кино, где она могла бы вновь заниматься любимой работой.

Год назад врачи обнаружили у Анастасии Заворотнюк опухоль головного мозга. Все это время артистка стоически переносит все тяготы, выпавшие на ее долю, и не перестает бороться с онкологией. По последним данным, состояние звезды значительно улучшилось, и она может самостоятельно передвигаться.