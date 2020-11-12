ЦБ предупредил россиян о новой схеме мошенничества с клиентами банков

Москва, 12 ноября. Центральный банк РФ подтвердил появление новой мошеннической схемы, при которой злоумышленники звонят от имени сотрудников кредитной организации.

Как правило, аферисты звонят, представляясь менеджерами банка. Они убеждают клиента приехать в отделение, а на полпути отправляют инструкцию о том, как перевести средства на якобы безопасный счет, сообщают «Известия».

Специалисты зафиксировали в течение двух недель несколько десятков попыток завладеть средствами людей с помощью новой мошеннической схемы. Отличительной особенностью этого способа является то, что с клиентом общаются в мессенджере и приглашают в отделение.