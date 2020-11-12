ФАН узнал о состоянии здоровья зараженного COVID-19 шоумена Светлакова

Москва, 12 ноября. Накануне актер кино и телевидения, продюсер и сценарист Сергей Светлаков был госпитализирован в одну из столичных больниц из-за поражения легких и заражения коронавирусной инфекцией.

Источник из близкого окружения Сергея Светлакова подтвердил, что медики зафиксировали у него незначительное поражение легких из-за COVID-19. Однако в целом его состояние стабильно.

«Он чувствует себя хорошо», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, сразу после госпитализации в больницу агент Светлакова сообщила, что артист находится в одном из столичных медучреждений с коронавирусной инфекцией. Врачи диагностировали у шоумена повреждение легких. О его заболевании стало известно в среду вечером.