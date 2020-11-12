Google начнет взимать плату за хранение фото

Сан-Франциско, 12 ноября. Американская корпорация Google сделает платной функцию хранения снимков в сервисе Google Photos.

Сейчас пользователи сервиса могут хранить неограниченное число фотографий в сжатом виде, однако с 1 июня 2021 года этот объем будет учитываться в общем лимите Google Drive, пишет сайт The Verge. Бесплатно хранить на облачном диске можно до 15 гигабайт данных. Если пользователь захочет хранить файлы, превышающие этот лимит, то ему придется оформить платную подписку. Ее стоимость в зависимости от нужного объема составляет от 139 рублей до 10,5 тысячи рублей.

Google будет учитывать объем только тех фото, которые загрузят в Photos с 1 июня следующего года, остальные снимки не пострадают. Хранилище останется бесплатным и для обладателей смартфонов Google Pixel.