В Татарстане сотрудники МВД нашли напугавшего мамочек полуголого мужчину

Нижнекамск, 12 ноября. Полиция Республики Татарстан провела проверку после обращения женщины, которая заявила на жителя города Нижнекамска. Оказалось, что ее напугал оголивший торс мужчина, который в таком виде появился в окне своей квартиры и поливал цветы. По данным источника ФАН в правоохранительных органах, инцидент произошел 7 ноября, а сам оголившийся мужчина живет на шестом этаже дома 52 по Корабельной улице в Нижнекамске.

«Гражданин находился у окна в своей квартире на шестом этаже по вышеуказанному адресу. Его заметили гуляющие во дворе мамочки с детьми, одна из них сообщила об этом в МВД. Проверку проводила служба УУП МВД, в результате противоправных действий в поведении местного жителя не нашли. С ним была проведена беседа», — подчеркнул источник ФАН в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, сотрудники полиции Татарстана не нашли в действиях мужчины признаков уголовного или административного правонарушения.