Энергетики ждут скорого роста интереса к российской нефти

Париж, 12 ноября. Спрос на российскую нефть в текущем году будет выше прогнозируемого. Интерес потребителя к энергоресурсам подтверждают в Международном энергетическом агентстве.

Изначально аналитики МЭА ожидали, что спрос на российскую нефть составит 3,43 млн баррелей ежесуточно. Однако оптимизм внешних рынков позволяет говорить о росте спроса на продукцию. Вероятно, к концу года средний спрос будет составлять 3,44 млн баррелей. Об этом свидетельствуют скорректированные данные агентства.

Уже в 2021 году российскую энергетическую систему ждет поэтапное восстановление докоронавирусных показателей. Ежедневно иностранные потребители будут покупать около 3,52 млн баррелей. Это на 60 тыс. баррелей меньше, чем было в 2019 году. В ближайшей перспективе индустрия будет восстанавливаться, темпы будут напрямую связаны со снятием эпидемиологических ограничений.