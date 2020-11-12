Мясников призвал прекратить запугивание коронавирусом

Москва, 12 ноября. Ежедневные сводки о количестве зараженных коронавирусной инфекцией в стране запугивают население, считает врач и телеведущий Александр Мясников.

Сохранять спокойствие и трезвую голову сложно, когда постоянно транслируются цифры количества заболевших и умерших от коронавируса, отметил Мясников. Он предположил, что статистические данные не несут информационную нагрузку. Ежедневные сводки актуальны для специалистов. Для населения это является «арифметикой постоянного запугивания», подчеркнул врач.

Он сравнил пандемию коронавируса с эпидемией болезни кроликов в 50-х годах. Заболевание косило животных со скоростью 500 км в день. При этом кролики не вывелись, а лишь приобрели иммунитет.