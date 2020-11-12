Отец Виктора Цоя отказался смотреть фильм режиссера Учителя

Москва, 12 ноября. Роберт Цой, отец знаменитого советского рок-музыканта Виктора Цоя, заявил ФАН, что не собирается смотреть фильм про его сына, который в четверг вышел в широкий прокат.

Папа основателя и лидера культовой группы «Кино» не захотел много говорить о фильме «Цой» — очередной работе со скандальным оттенком режиссера Алексея Учителя.

«Наверное, не буду смотреть эту кинокартину, — признался Цой, которому сейчас 82 года. — Я не пойду в кинотеатр. Я отрицательно отношусь и к этому фильму, и к режиссеру. Я вообще ничего не буду делать».

Последнее предложение относилось к вопросу о возможных действиях, направленных против картины. Известно, что Александр Цой — сын Виктора и, соответственно, внук Роберта Максимовича — какое-то время назад написал обращение к президенту РФ Владимиру Путину. Там говорилось о том, что наследники рок-музыканта считают фильм Учителя «порочащим доброе имя Виктора Цоя и его близких». Отметим, что сам Александр на звонки не отвечает — включен автоответчик.

В фильме идет рассказ о водителе Павле Шелесте (его играет Евгений Цыганов), в автобус которого 15 августа 1990 года врезался «Москвич» Виктора Цоя. Самого музыканта при этом в кадрах практически нет, за исключением архивных записей его выступлений на концертах.

До этого широкий резонанс вызвала другая работа Учителя — «Матильда», которая рассказывает о последнем русском императоре Николае II. Данный фильм подвергла резкой критике депутат Госдумы Наталья Поклонская.