Голый торс поливавшего цветы нижнекамца привлек внимание полиции

Нижнекамск, 12 ноября. Полицейские решили посетить квартиру жителя Нижнекамска, который поливал цветы на подоконнике с голым торсом.

Стражи порядка появились на пороге квартиры полуобнаженного мужчины после очередного ухода за цветами. Они объяснили свой приход тем, что на нижнекамца поступила жалоба от граждан, которые гуляют с детьми под окнами его дома. Возмущение родителей вызвал тот факт, что хозяин квартиры поливает свои цветы с голым торсом, передает телеканал НТР 24.

В беседе с мужчиной полицейские также порекомендовали ему "что-нибудь накидывать на себя" во время ухода за цветами. Однако удивленный хозяин квартиры вместо того, чтобы внять совету правоохранителей, просто избавился от растений, выбросив их из окна.