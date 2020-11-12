Российские миротворцы налаживают обмен телами погибших в Карабахе

Министерство обороны Армении с миротворцами РФ и Международным комитетом Красного Креста разрабатывают механизм по передаче тел погибших в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства Армении. Она отметила, что Минобороны готово оказать всестороннюю помощь российским миротворцам. Кроме того, будут налажены механизмы по обмену пленными.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что Россия не будет ставить искусственных сроков для окончательного определения статуса Нагорного Карабаха.