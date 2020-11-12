Минфин России привлечет средства за счет евробондов

Москва, 12 ноября. Министерство финансов России открыло заявки на два транша номинированных в валюте евробондов. Доходность ценных бумаг составит от 1,25 до 2% годовых.

Новые еврооблигации российского Минфина должны быть погашены в 2027 и 2032 годах. В зависимости от срока номинированные в евро ценные бумаги будут иметь разную степень доходности. Если инвестор вложит свои средства на 12 лет, то сможет получить прибыль в размере 2% годовых.

Финансовое ведомство регулярно привлекает инвесторов за счет размещения на торгах облигаций федерального займа. Во время пандемии коронавируса министерство также производила регулярную продажу валюты в интересах стабилизации рублевого курса. Платежные средства поступали в рамках бюджетного правила и позволяли нивелировать негативные эффекты снижения нефтяных цен.