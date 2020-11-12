Дима Билан мог стать параноиком из-за звездной болезни

Российский певец Дима Билан признался, что страдал от звездной болезни. О том, к чему могло привести такое психологическое явление, рассказал доктор наук, профессор Андрей Зберовский.

В недавнем посте в своем Instagram-аккаунте Билан опубликовал откровенное заявление, где рассказал о жизни после победы на конкурсе «Евровидение» в 2008 году. Звезда признается, что успех в буквальном смысле вскружил ему голову.

«Мне казалось, что весь мир крутится только вокруг меня! Казалось, я достиг своего предела и о большем мечтать не нужно! Со мной здоровались и меня знали все. Я поверил в то, что я избранный, исключение из правил», — поделился Билан с подписчиками.

В практике психолога Зберовского были случаи, когда ему приходилось встречаться с пациентами, страдающими звездной болезнью. Как отметил эксперт, понятие «звездная болезнь» действительно существует в психологии. Более того, это понятие существует уже порядка тысячи лет.

«Существует большое число подтверждений в истории присутствия звездной болезни среди правителей и знаменитостей того времени. Множество пословиц даже сложены на эту тему. А в древности была даже профессия — говорить критику правителю, чтобы тот не «вознесся до небес», — говорит эксперт.

По мнению специалиста, человек сам принимает решение о том, как воспринимать происходящее вокруг, как реагировать на критику. Но если человек закрывается от негатива за спинами помощников и агентов в конечном итоге, со временем такое поведение может разрушить его психику и превратить в параноика.

«Нельзя бояться критики. Нужно иметь хотя бы нескольких людей, от которых человек будет готов услышать плохие новости. Но такие люди должны быть», — советует психолог.

В посте Дима Билан отметил, что его звездная болезнь отразилась и на общении с близкими. По мнению самого певца, он не всегда вел себя правильно по отношению к близким людям. Психолог же отводит близким людям не последнее место в борьбе со звездной болезнью.

«Близкие они на то и близкие люди, с ними всегда можно договориться. Большую роль в отношениях играют беседы и обсуждения. Порой простые решения очень помогают. К примеру, давать обещания не совершать тех или иных действий можно письменно», — советует психолог.

Диме Билану повезло: он смог сам справиться с последствиями своей популярности. Он быстро взял себя в руки и теперь советует своей младшей сестре и всем молодым исполнителям не витать в облаках, а быть искренним с собой и своими близкими. Ранее артист в своем Instagram рассказал о сложностях своей профессии.