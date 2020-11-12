Петербургский подросток умер после отцовского бана во «ВКонтакте»

Санкт-Петербург, 12 ноября. Следственный комитет проводит проверку по факту смерти 17-летнего студента одного из петербургских вузов. В конце октября мальчика обнаружили без сознания около станции метро и в тяжелом состоянии доставили в больницу, где через неделю он скончался, не приходя в сознание. Правоохранители выяснили, что трагедии предшествовал тяжелейший разрыв с отцом.

В ночь на 29 октября в детскую городскую больницу №19 имени Раухфуса поступил 17-летний Артем М. Бригада скорой медицинской помощи обнаружила его без сознания у станции метро «Академическая» и доставила в стационар, предварительно диагностировав отравление неизвестным веществом, а также ушибленную рану и гематому затылка и высокую температуру тела — 42 градуса.

В тот же день после уточнения диагноза мальчика перевезли в детскую городскую больницу №1, где врачи выяснили, что поступивший к ним пациент отравился наркотиками, а если быть точным, то амфетамином и метамфетамином. Упорная борьба реаниматологов за жизнь пациента продолжалась до вечера 4 ноября: около 23:00 сердце Артема остановилось.

При имеющейся в собственности квартире под Петербургом он жил в съемной вместе с мамой, отчимом и младшим братом. Родители развелись, когда мальчику было всего пять лет, но разъехались только через три года после официального расторжения брака. Участие отца в воспитании подростка выражалось в уплате алиментов и общении через социальную сеть «ВКонтакте», рассказала правоохранителям мама Наталья.

По ее словам, примерно за три недели до трагедии мужчина заблокировал страничку сына и прекратил общение с ним. Артем тяжело переживал это и задумался о суициде. Он прямым текстом говорил маме, что не хочет жить, а если и продолжать жить, то только ради нее, вспомнила Наталья. Она добавила, что предложила сыну посетить психолога, но тот категорически отказался.

В тот злополучный день Артем написал маме, что едет гулять в район станции метро «Беговая», а несколько часов спустя сообщил, что едет домой. Наталья его не дождалась, стала звонить, но телефон оказался выключенным. Друзья не смогли ей прояснить ситуацию с ребенком, тогда она решила дождаться полуночи и, если сын не приедет, идти за помощью в полицию. Ближе к полуночи Наталье позвонили из больницы и сообщили о его госпитализации.

Семья Артема не состояла на учете социальных служб и правоохранительных органов, хотя поводы для этого были. В ходе доследственной проверки выяснилось, что в ноябре прошлого года полиция Красногвардейского района привлекла мальчика к административной ответственности по статье «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ». В феврале этого года полиция Приморского района оштрафовала юношу за употребление наркотиков в общественных местах, а его родителей — за неисполнение обязанностей по воспитанию.

Наталья объяснила, что в первом случае Артем употребил оксибутират, а во втором — мефедрон. По словам женщины, работающей заместителем директора по воспитательной работе в одной из петербургских школ, она не обращалась с сыном в наркологический диспансер, потому что не увидела негативных последствий употребления психоактивных веществ.