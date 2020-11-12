Россия готова обсудить с США новые виды вооружений по ДСНВ-3

Москва, 12 ноября. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности России обсудить с США новые виды оружия по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Он отметил, что ракеты «Посейдон» и «Буревестник» под этот документ не подпадают. До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что ситуация с договором вызывает озабоченность. Он уверен, что США необходимо согласиться с условиями России.

Ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли призвал Россию отказаться от создания ракет «Посейдон» и «Буревестник». Он назвал их «летающими Чернобылями».