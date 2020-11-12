Киркоров в юбилей Гурченко показал, как вставал перед ней на колено

Москва, 12 ноября. Король российской эстрады Филипп Киркоров посетил могилу актрисы Людмилы Гурченко в день ее 85-летия.

На своей странице в Instagram певец опубликовал видео, на котором он кладет на могилу великой артистки шикарный букет. Можно заметить, что цветы в юбилей Людмилы Марковны на кладбище принес не только Киркоров.

«85 лет гениальной актрисе, диве, моему кумиру и другу!» — написал в посте король эстрады.

Кроме того, исполнитель показал несколько архивных кадров из телепередач. На видео Гурченко посетила Киркорова на одной из его премьер. Артистка поздравила певца букетом, и благодарный исполнитель опустился перед актрисой на одно колено. Король эстрады заявил, что актриса навсегда останется для него кумиром.

Людмилы Гурченко не стало 30 марта 2011 года, ей было 75 лет. Причиной смерти артистки стала сердечная недостаточность. Она похоронена на Новодевичьем кладбище.