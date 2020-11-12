Ученые нашли быстрый способ вывести алкоголь из организма

Оттава, 12 ноября. Выведение алкоголя из организма можно ускорить практически в три раза при помощи гипервентиляции, выяснили в Университетской сети здравоохранения Торонто.

Большая часть (90%) спиртных напитков уходит из организма с помощью печени. Процесс можно ускорить, если задействовать легкие. Необходимо провести дыхательное упражнение с глубокими и быстрыми вдохами. Осуществить данную процедуру самостоятельно практически невозможно, так как у большинства начинает кружиться голова и неметь конечности.

Ученые придумали способ гипервентиляции без ухудшения состояния. Небольшой прибор с резервуаром со сжатым воздухом поможет поддерживать уровень углекислого газа в крови. Это простое устройство можно изготовить в любой точке мира. Открытие канадских специалистов пригодится во время лечения тяжелой алкогольной интоксикации.