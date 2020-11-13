Зубными щетками ежедневно пользуемся мы все, но не каждый знает, как выбрать правильный инструмент для ухода за зубами. Спросим совета у профессионала.

Тщательная гигиена полости рта — основа здоровья зубов и десен. После каждого приема пищи на них неминуемо образуется налет, содержащий в себе огромное количество микробов и служащий для них прекрасной питательной средой. В процессе переработки углеводов, являющихся частью этого самого налета, образуется кислота, оказывающая пагубное воздействие на эмаль и здоровье зубов в целом.

Отсутствие правильного ухода приводит к таким неприятным последствиям, как кариес, гингивит и пародонтит, не говоря уже о неприятном запахе изо рта, который вызывается действием анаэробных микроорганизмов и сильно портит имидж человека в глазах окружающих. Кроме того, оказалось, что микробы, попадающие в общий кровоток вследствие нарушения целостности тканей, могут являться причиной развития таких грозных недугов, как инфаркт, инсульт, диабет, бронхит, обструктивная болезнь легких, пневмония. Пожилым людям пренебрежение гигиеной полости рта может грозить деменцией, а еще не родившимся малышам, чьи мамы недостаточно тщательно чистят зубы и не посещают регулярно кабинет стоматолога, — преждевременным появлением на свет со всеми вытекающими последствиями.

Если верить статистике, в среднем человек тратит на чистку зубов около 45 секунд за один прием. Между тем специалисты советуют уделять этой важнейшей процедуре не менее 2 минут дважды в день, при этом важно, чтобы каждому зубу уделялось достаточно внимания и доставалось примерно по десять движений щеткой. Нельзя забывать и о внутренней, невидимой глазу поверхности челюсти. Для этого щетку держат вертикально и двигают ею вверх-вниз.

Итак, необходимость правильного и регулярного ухода за полостью рта не вызывает ни малейших сомнений. Об этом знают даже самые маленькие дети. А вот какие инструменты для этого использовать и как их правильно выбрать среди всего многообразия, представленного на полках магазинов, имеет представление не каждый взрослый. О том, какая зубная щетка лучше и на какие критерии необходимо обратить внимание перед покупкой, редакции ФАН рассказала Анна Деревянных, гигиенист сети стоматологических клиник «Все свои!».

Какие бывают зубные щетки?

Наш эксперт рассказывает, что в целом все зубные щетки можно разделить на две большие группы: мануальные и электрические.

Электрические, в свою очередь, делятся на следующие подвиды:

— Ротационные (вращающиеся). Такой прибор справляется со своей задачей благодаря интенсивным движениям щетинок, количество которых за одну минуту может достигать 40 тысяч!

— Звуковые названы так с легкой руки некоторых брендов, которые стали ставить на своих изделиях маркировку sonic, что означает в переводе «перемещающийся со скоростью звука» (помните сверхбыстрого ежика синего цвета из популярной компьютерной игры начала 90-х?). Принцип их работы мало чем отличается от вышеупомянутых, но их особенность — в очень высокой мощности, которая создает поток, вымывающий все лишнее из самых труднодоступных мест.

— Ультразвуковые имеют иной механизм действия. Их конструкцией предусмотрено наличие элемента, который вырабатывает ультразвуковые волны. Собственно говоря, за их счет и происходит удаление налета и остатков пищи. Интересно, что при этом гаджет может вовсе не двигаться, очищая лучше, чем любые другие виды щеток. Именно эти устройства рекомендуют к использованию многие специалисты.

Среди обычных зубных щеток выделяют следующие модели:

— Ортодонтическая, созданная специально для более тщательной гигиены при ношении брекет-системы;

— Монопучковая, приспособленная для прочищения особо укромных мест, недоступных для обычной щетки: фиссур (небольших углублений на поверхности коренных зубов, имеющихся у каждого человека), пространств около десны или вокруг брекетов;

— Классическая, к которой мы все привыкли.

На выборе последних мы остановимся более подробно.

Как выбрать правильную зубную щетку

Говоря о том, какие факторы необходимо принимать во внимание при покупке обычной зубной щетки, Анна Деревянных рассказывает:

«Первое, на что стоит обратить внимание, — это жесткость щетины. Существуют щетки жесткие, средней жесткости и мягкие. Щетка с щетиной средней жесткости подходит большинству пациентов, мягкую стоит выбирать людям с чувствительными зубами, деснами и маленьким детям. Жесткие советую для чистки зубных протезов, для ежедневной гигиены они не очень подходят».

Доктор также советует обращать внимание на материал щетины, которую использует производитель:

«Есть две большие группы. В целом это синтетическое волокно и натуральное. К натуральным я отношусь с некоторым предостережением, поскольку такой материал по своей сути очень пористый и щетки быстро приходят в негодность, на них лучше крепятся бактерии. Синтетические же щетки дольше сохраняют свою «чистоту».

Помните, что менять инструмент необходимо не реже чем один раз в три месяца.

Также имеет значение размер щетки. Рабочая часть, то есть головка, где находится щетина, не должна быть слишком маленькой или, напротив, слишком большой. Оптимально, чтобы она покрывала примерно 2–2,5 зуба.

Многие покупатели задаются вопросом, имеет ли смысл переплачивать за электрическую щетку и ее разновидности, или мануальная вполне справится с поставленной задачей.

Наш эксперт объясняет, что тут все зависит от навыков самого пациента и от отношения к гигиене полости рта в целом:

«В любом случае чистит за вас не щетка, а вы сами. Мое мнение, что комбинация обычной и электрической щетки для ухода помогает добиться самых лучших результатов».

На рынке представлено огромное количество производителей и моделей зубных щеток от самых дешевых до достаточно дорогих. Так есть ли между ними разница и стоит ли переплачивать? С точки зрения специалиста, разница, безусловно, есть. Заключается она в материале щетины и в том, как она пострижена. Щетка должна быть с ровным скосом, без всяких вылезающих за края пучков щетины и без различных силиконовых приспособлений.

Анна Деревянных:

«Есть бренды, у которых запатентованы материалы щетины, и вы сами сразу ощутите разницу между обычной щеткой и щеткой известных производителей. Безусловно, все нужно пробовать, но я считаю, что этот тот случай, когда имеет смысл переплатить».

Как выбрать щетку для ребенка

Стоматологи сходятся во мнении, что начинать чистить зубы малышу необходимо с того самого момента, как вылез первый резец, поэтому вопрос выбора детской щетки для родителей весьма актуален.

Наш эксперт говорит, что первое, на что нужно обратить внимание, — это возраст, для которого предназначена щетка. На упаковке каждого изделия указан возрастной диапазон, к которому эта щетка может быть применима.

Второй вопрос, на который хотелось бы обратить внимание, — это удобная, эргономичная ручка, чтобы ребенку было удобно ей пользоваться. То есть она должна быть относительно большой, а сама рабочая головка, наоборот, маленькой. Если ребенок еще не способен справляться самостоятельно и гигиену проводит родитель, то щетка должна быть удобна для него в том числе. Что касается уровня жесткости щетины, то чем мягче и пушистее щеточка, тем комфортнее будет проходить гигиена.

О чистке языка

Не все уделяют достаточное внимание чистке языка. А зря! Ведь на нем скапливается не меньше бактерий, чем на зубах. Во время еды происходит активное слюноотделение, и остатки пищи в буквальном смысле смываются с поверхности. Однако небольшой налет на языке все же остается. Он представляет собой тонкую пленку, являющуюся результатом активного размножения бактерий. Если сквозь этот слой видны сосочки, он не обладает неприятным запахом и не имеет выраженного цвета, то это является нормальным физиологическим процессом, и волноваться не о чем. В противном случае имеет смысл обратиться к врачу.

На многих моделях зубных щеток с обратной стороны предусмотрены специальные выпуклости, предназначенные для чистки языка. Справятся ли они со своей задачей, или лучше купить отдельный инструмент?

Отвечает доктор Деревянных:

«Силиконовые выпуклости не совсем качественно справляются с чисткой языка, и поэтому действительно лучше купить специальное приспособление в виде скребка либо насадки на ирригатор. Но тут нужно учесть, что не стоит слишком усердствовать при чистке языка, не проводить процедуру каждый день и действовать аккуратно».

Важно! Нежелательно очищать язык щетиной той же щетки, которой вы чистите зубы, поскольку при этом на него переносятся бактерии с поверхности зубов. Для этих целей лучше приобрести специальный скребок для языка, который отлично моется.

Как ухаживать за зубной щеткой

Никакого особого ухода за щеткой не нужно. Достаточно тщательно промывать под проточной водой после каждой индивидуальной гигиены и хранить в проветриваемом помещении. Ни в коем случае не в чехле, лучше это делать просто в стакане либо на открытой поверхности, чтобы быстро сохла. Никаких дополнительных действий вроде намыливания или кипячения не требуется. Регулярно меняйте и промывайте изделие, и все будет замечательно.