Поклонская напомнила Зеленскому, что Днепр не его личная собственность

Москва, 12 ноября. Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская рассказала, как пытается снять «водную блокаду» полуострова.

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская рассказала, как продвигается решение проблемы водоснабжения на российском полуострове. Политик ответила, что публично обращалась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, призывая к конструктивному диалогу в вопросе «водной блокады» крымчан, однако ответа от Киева так и не получила.

«Днепр — это не частная собственность Зеленского, Порошенко. Днепр — это международная река, которая берет свое начало в России, между прочим. И потом уже идет через Украину. И Северо-Крымский канал, построенный в 50-х годах, в 50-х еще годах, он тоже не приватизирован украинскими политиками. Они его просто перекрыли», — заявила Поклонская.

В 2014 году украинские власти перекрыли Северо-Крымский канал, по которому в Крым поступало 85% питьевой воды. Поклонская добавила, что сейчас находится в переписке с верховным комиссаром по правам человека в ООН и надеется, что это даст свои результаты.